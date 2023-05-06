رغم مباحثات السعودية.. المعارك تحتدم في السودان

2023/05/07 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الخرطوم معارك محتدمة، السبت، على الرغم من موافقة كل من الطرفين المتصارعين في السودان، أي الجيش وقوات الدعم السريع، على إرسال ممثلين عنهما الى السعودية لإجراء محادثات حول هدنة جديدة.

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