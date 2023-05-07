مشروبات الطاقة.. وفاة طفلة عراقية والصحة تحقق

2023/05/07 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

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في حادثة مؤسفة أعادت الحديث مجددا حول خطورة تناول مشروبات الطاقة ولا سيما من قبل الأطفال، لقيت طفلة عراقية تبلغ من العمر 13 عاما، حتفها بعد أن أغمي عليها إثر شربها 3 عبوات من أحد مشروبات الطاقة.

ورغم إسعافها إلى مركز صحي، فقد فارقت الفتاة الحياة، وفق وسائل الإعلام المحلية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأكد مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، وقوع الحادثة، حيث قال: "نعم مع الأسف توفيت الطفلة، ويجري العمل حاليا على تشريح الجثة وإرسال عينات للفحص، بانتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية للتحقق من سبب الوفاة".



وأضاف بوشناق: "المعلومات التي لدينا تقول إنها تعرضت للإغماء بعد شربها على التوالي 3 زجاجات من مشروب طاقة، ولهذا قمنا بأخذ عينات من دمها للتثبت ما إذا كان تناول هذا المشروب هو سبب الوفاة".

وتابع: "مشروبات الطاقة عامة ليست خيارا صحيا ولا ينصح بشربها وخاصة من قبل صغار السن والمرضى، حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ومكونات كالكافيين، قد يتسبب استهلاكها بكثرة وخلال مدة زمنية قصيرة، في التعرض لحالات واضطرابات صحية حرجة جدا".

أثارت الحادثة ردود فعل واسعة في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث طالب معلقون بمنع بيع مثل هذه المشروبات في الأسواق، أو أقله وضع ضوابط لاستهلاكها وحظر شرائها من قبل الأطفال والقُصّر .

ويحذر خبراء الصحة من الآثار السلبية لاستهلاك مشروبات الطاقة المنتظم لما تحتويه من كميات كبيرة من السكريات والمنشطات والمنبهات، والتي تضر بالجهاز العصبي، وترفع من معدلات دقات القلب وضغط الدم، ومستويات السكر في الجسم، وقد تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة كالسكتة الدماغية وداء السكري .

وتتكون مشروبات الطاقة عادة من:

منبهات وأعشاب مثل الكافيين والجينسنغ والغوارانا والكارنتين.

أحماض أمينية كالتورين.

أحماض دهنية ودهون.

سكريات.

بعض الفيتامينات مثل فيتامين "ب".

معادن مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور.

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