السلاح المنفلت بالعراق من تداعيات الفساد وحقب الحروب و يشكل تحديا للدولة

2023/05/07 | 01:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يصبح ضبط الأسلحة غير المرخصة التي تشكل خطراً على السلم...

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