2023/05/07 | 01:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.رئيس مركز اليرموك للتحليل الاستراتيجي...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: خلافات سياسية على قانون العفو العام..



والسباق الانتخابي ينطلق مبكرا أولاً على المسلة.

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