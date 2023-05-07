فوز صعب لبايرن على بريمن يبعده عن الصدارة

2023/05/07 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – احكم بايرن ميونيخ قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم وابتعد بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بفوزه الصعب على مضيفه فيردر بريمن 2-1، السبت ضمن منافسات المرحلة 31.وانتظر بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية حتى الدقيقة 62 من الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر سيرج […]

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