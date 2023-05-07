الموت يُغيب فنانًا عراقيًا

2023/05/07 | 02:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نعى الفنان سنان العزاوي، اليوم الأحد، وفاة والده الفنان محسن العزاوي.وكتب العزاوي في تدوينة على منصة “فيس بوك” طالعتها إيرث نيوز، “بعد ١٢ يوم من المعاناة، أشعل شمعة روحه نطفأ جسده، رحل والدي الفنان محسن العزاوي”.

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