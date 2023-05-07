2023/05/07 | 02:45 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تتويج "تشارلز الثالث" ملكا لبريطانيا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تتويج "تشارلز الثالث" ملكا لبريطانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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