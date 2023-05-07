رحيل الفنان العراقي محسن العزاوي

2023/05/07 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الزمان: أعلن نجل الفنان محسن العزاوي عن وفاة والده بعد معاناة مع المرض.وقال الفنان سنان العزاوي في صفحته على فيسبوك: “بعد 12 يوما من المعاناة أشعل شمعة روحه وانطفأ جسده، رحل والدي وشمعة بيتنا الفنان محسن العزاوي”.والعزاوي ولد عام 1939 وهو مخرج وممثل وباحث مسرحي عراقي، له العشرات من الأعمال الفنية.

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