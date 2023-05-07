2023/05/07 | 03:44 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي الإماراتية بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.أفادت الدائرة، في بيان لها، بأن افتتاح المسجد من المتوقع أن يتم بحلول 2025 في بر دبي ليستوعب 600 فصل.وأشارت إلى أن المسجد سوف يتألف من طابقين، ويقام على مساحة 2000 متر مربع.قال محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تعلن عن بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد شبكة القيقب الدولية.

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