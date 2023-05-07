دراسة: مادة مطورة حديثة تقدم نتائج مبهرة ضد السرطان

2023/05/07 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل باحثون إلى قدرة مادة متوفرة بكثرة على القضاء على أحد أكثر السرطانات شيوعا وخطورة في العالم، وفق ما نشرت الأكاديمية الأميركية الوطنية للعلوم.

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