الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من خطر حول محطة زابوريجيا النووية

2023/05/07 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس السبت، إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أصبح "لا يمكن التنبؤ به‭ ‬بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن.

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