ليفربول يراقب.. ميسي ونيمار قد ينضمان إلى منافسيه بالدوري الإنكليزي

2023/05/07 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "ليفربول" إن الفريق سيكون مشغولا في الأسابيع المقبلة بسوق الانتقالات لتوقيع صفقات مع لاعبين كبار بعد تقارير تربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في باريس سان جرمان، البرازيلي نيمار بفرق منافسة للنادي في الدوري الإنكليزي.

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