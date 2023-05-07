مذكرا بقصة الكأس المكسورة.. راموس يهنىء ريال مدريد بكأس الملك

2023/05/07 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر نجم باريس سان جيرمان، سيرخيو راموس، إلى تهنئة فريقه السابق، ريال مدريد، بفوزه بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك للمرة العشرين في تاريخ "البلانكوس".

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