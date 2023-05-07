الكاميرا تلتقط إشارات ونظرات الأمير هاري بتتويج والده وسط تفاعل

2023/05/07 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لدوق سا****، الأمير هاري الذي حضر وحيدا دون زوجته ميغان خلال مراسم تتويج والده، الملك تشارلز الثالث، السبت، وسط تفاعل واسع.

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