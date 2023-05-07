أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى.. وتحذيرات من التراخي

2023/05/07 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ بداية أزمة الطاقة، مما عزز الآمال في انتعاش اقتصادي أقوى مع انحسار ضغوط الطاقة، وذلك بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

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