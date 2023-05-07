مقتل 9 وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بتكساس الأمريكية

2023/05/07 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار مساء السبت في مركز تجاري في ألين بولاية تكساس.وقالت إدارة شرطة آلن على موقع “تويتر” يوم السبت، إن إطلاق النار في مركز “ألين بريميوم أوتليتس” التجاري، أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، تم تحييد المشتبه به بعد أن تعامل معه ضابط […]

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