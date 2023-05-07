السعودية.. تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر

2023/05/07 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين حتى تاريخ 30/ 12/ 1444 بالتقويم الهجري، أي تقريبا بتاريخ 19 يوليو من العام الجاري.

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