وفاة الفنان الكبير محسن العزاوي عن عمر ناهز الـ 84 عاماً

2023/05/07 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توفي الفنان والممثل العراقي محسن العزاوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى نجله الفنان سنان العزاوي في وقت مبكر من صباح اليوم، بتغريدة تابعتها (بغداد اليوم) والده الفنان الراحل، قائلا:" بعد 12 يوما من المعاناة أشعل شمعة روحه وأطفأ جسده رحل والدي الفنان محسن العزاوي".

والفنان الراحل هو مخرج وممثل وباحث مسرحي عراقي له أكثر من سبعين عملًا مسرحيًا.

وولد الفنان محسن العزاوي في عام 1939 في مدينة الناصرية محافظة ذي قار وترعرع في احضان عائلة متوسطة الحال، منذ صغره عرف بنباهته وذكائه.

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