اليوم.. تصويت عربي على عودة سوريا للجامعة العربية

2023/05/07 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي، الاحد، أن وزراء الخارجية العرب سيتخذون قرارا بشأن عودة سوريا للجامعة خلال اجتماعهم الطارئ، اليوم، في القاهرة.

وأضاف رشدي أن الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة، التي عقدت في السعودية والأردن لبحث عودة سوريا إلى الجامعة ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب فيها.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "سوريا ستتمكن قريبا من العودة إلى جامعة الدول العربية، لكن هناك العديد من التحديات التي تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد".

ذكر الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أن "سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 لاستعادة مقعدها".

أضاف: "العودة إلى جامعة (الدول العربية) ستحدث.



سيكون ذلك مهما من الناحية الرمزية ولكن، هذه مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات نظرا لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع".

المصدر: وكالات

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