2023/05/07 | 09:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CVB2larC5Wo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. مطالبات شعبية بتفعيل دور مختاري المناطق في الأحياء العشوائية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. مطالبات شعبية بتفعيل دور مختاري المناطق في الأحياء العشوائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).