2023/05/07 | 09:05 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد – العراق، 5 مايو 2023] – كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن برنامج One UI 5 الذي سيكون متاحاً في ساعات Galaxy في وقت لاحق من العام.وتم تصميم البرنامج الجديد لتقديم تجربة صحية مخصصة أكثر، كما يتضمن تحسينات تدعم النوم بشكل أفضل، لاسيما وأن هذا الجانب من الصحة العامة لا يحظى في الغالب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج One UI 5 الجديد يقدم لمحة على ساعات Galaxyالقادمةلنوم وصحة أفضل) نشر أولاً على موقع (بوابة العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنامج One UI 5 الجديد يقدم لمحة على ساعات Galaxyالقادمةلنوم وصحة أفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بوابة العراق).