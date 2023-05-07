إبراهيم عيسى ينتقد الوهابية و

2023/05/07 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها، السبت، ذكر فيها بالحركة الوهابية وطريقة تعاملها مع الفن والفنانين مقدما الشكر للمملكة العربية السعودية على تكريم رموز الفن المصري.

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