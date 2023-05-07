السوداني يوجّه بالإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني

2023/05/07 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، الإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني (POS) وبذل الجهود الحثيثة من أجل ذلك.

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