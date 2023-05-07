2023/05/07 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إحباط محاولة تهريب 128 بطاقة "فيزا كارد" في منفذ الشلامجة.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي وبالتعاون مع شرطة الجمرك، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي، ضبط بحوزته بطاقات فيزا كارت الدولية عددها 128 مخبأة".

وأضاف البيان، أنه "تم تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الأموال من العملة الصعبة خارج البلد عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوي السفر اليها".

وتابع، أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محظر ضبط أصولي وإحالة المتهم والبطاقات إلى مركز شرطة الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".

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