موقف مروري في العاصمة بغداد

2023/05/07 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصدر اليوم الاحد، عن الموقف المروري في العاصمة بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “تقاطع الشيخ عبدالقادر الكيلاني مزدحم بسبب اعمال صيانة اضافة الى سريع الدورة أتجاه بغداد الجديدة فهو ايضا مزدحم جدا”.واضاف “ازدحام ملعب الشعب لغاية مجسر زيونة وسيطرة جسر ديالى من الجسر للسيطرة شبه متوقف”.واشار الى ان “نفق الزيتون مزدحم […]

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