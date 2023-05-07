2023/05/07 | 10:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AjPJNA6C5oY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح معرض النجف الدولي للكتاب بدورته الثانية بمشاركة دور محلية ودولية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. افتتاح معرض النجف الدولي للكتاب بدورته الثانية بمشاركة دور محلية ودولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).