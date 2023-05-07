مصر.. وزير المالية يؤكد قدرة بلاده على سداد الديون

2023/05/07 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده مضطرة إلى تسديد من 5 إلى 6 مليارات شهريا، سواء كانت تلك المدفوعات لسندات أو قروض أو فوائد قروض، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار سنويا، بحسب تقرير لصحيفة "المصري اليوم"نشرته اليوم الأحد.

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