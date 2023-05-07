وكيل وزارة الداخلية يصدر حزمة توجيهات لأفواج طوارئ الكرخ والرصافة

2023/05/07 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، اليوم الاحد، حزمة توجيهات لإفواج طوارئ الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته (بغداد اليوم) أن "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أجرى زيارة ميدانية لمديريتي افواج طوارئ بغداد الكرخ والرصافة".

وأضاف البيان أن "الخالدي زار، فجر اليوم مديريتي أفواج طوارئ بغداد الكرخ والرصافة والتقي ضباط ومنتسبي واطلع على احوالهم وكيفية توزيع الواجبات والمهام".

وأشار الى أن "الفريق الخالدي أوصى جميع الآمرين والضباط بجملة من الملاحظات والتوجيهات أهمها:

-ضرورة حسن التعامل مع المواطنين وتوخي الحيطة والحذر في تنفيذ الواجبات.

-متابعة اطعام المنتسبين ومنامهم وتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بهم وتدريب ضباط ومنتسبي افواج الطوارئ.

- تعزيز ملاكات الأفواج التي تسهم برفع القدرة والقابلية لهذه القوة القتالية التي تعتبر القوة الضاربة في ضرب الخارجين عن القانون".

واكد البيان أن "استتباب الامن والنظام من أولى المهام لأفواج الطوارئ كونها قوات يعتمد عليها لما تمتلكه من امكانيات تجعلها سند وعون لبقية المفاصل في وكالة شؤون الشرطة".

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