قتل مجموعة إرهابية في ديالى

2023/05/07 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الاحد، ان طيران الجيش العراقي تمكن من دك اوكار الارهابيين في تلال حمرين بديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " طيران الجيش تمكن من قصف 3 مواقع داعشية في عمق تلال حمرين ٨٠كم شمال شرق بعقوبة ".

وأضاف البيان الى ان " العملية الامنية تمت استنادا على رصد ميداني ".

يذكر أن الارهابيين يتحصنون في المناطق الجبلية والأماكن الوعرة الصعبة جغرافياً بأطراف محافظتي ديالى وكركوك وصحراء الأنبار وجنوب غرب نينوى".

وأجرت قيادة الجيش العراقي، مطلع الشهر المنصرم، مراجعة لخطط المرحلة المقبلة، "بملاحقة الجماعات الإرهابية وتضييق الخناق عليها".

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