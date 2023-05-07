بالأرقام.. حصيلة واجبات الشرطة الاتحادية في 7 محافظات

2023/05/07 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، حصيلة واجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية للفترة من (28/ 4 _5/6) 2023.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وكركوك وسامراء وكربلاء والناصرية والبصرة وديالى نفذت عمليات عسكرية وأمنية حققت نتائج مثمرة في مختلف قواطع المسؤولية".

وأوضحت أن "العمليات اسفرت عن :

١- القبض على (12) مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب

٢-القبض على (8) متهما بترويج وتعاطي المواد المخدرة

٣- القبض على (160) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة

٤- القبض على عصابة للخطف وتحرير مخطوف

٥-القبض على (4) متهمين بتهريب المشتقات النفطية

٦- ضبط (4) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة و(260) حبة مخدرة مختلفة الأنواع

٧- ضبط (83) قطعة سلاح مختلفة الانواع غير مرخصة وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط

٨- ضبط (992) عجلات ودراجات نارية مخالفة ولا تحمل أوراق ثبوتية

٩-العثور على (2) وكر تابع للعصابات الإرهابية المهزومة تم تدميره

١٠- رفع وإتلاف (16) عبوة ناسفة

١١- رفع وإتلاف (7) قنبرة هاون مختلفة الانواع

١٢- رفع واتلاف (9) مقذوفات حربية مختلفة الانواع

١٣- رفع (5) رمانة يدوية

١٤- تنظيم (7) حملات تبرع بالدم وحالات إنسانية وخدمية

١٥- توزيع بوسترات توعوية وتثقيفية للمواطنين حول آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع.

١٦- مواصلة الدعم الخدمي والفني للجهود الحكومية لدعم مشاريع تطوير البنى التحتية".

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