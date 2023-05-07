طائرة مقاتلة روسية تعترض أخرى بولندية فوق البحر الأسود

2023/05/07 | 10:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرة البولندية كانت تقوم بمهمة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

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