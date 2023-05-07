2023/05/07 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أوكرانيا إن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" أسقطت صاروخًا روسيًا من نوع "كينجال" والذي تفوق سرعته سرعة الصوت في أجواء العاصمة كييف، ومن المفترض أن منظومة "باتريوت" لم تكن قادرة على إسقاط هذا النوع من الصواريخ الفرط صوتية والتي لطالما تفاخرت روسيا بامتلاكها ، وهو أمر يقول عنه الأوكرانيين إنه "غير صحيح".

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