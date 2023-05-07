2023/05/07 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة العمليات المشتركة ان طيران الجيش العراقي تمكن ، اليوم الاحد، من دك اوكار الارهابيين في تلال حمرين بديالى.وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يقتل مجموعة ارهابية في ديالى المركز الخبري الوطني.

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