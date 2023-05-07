2023/05/07 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت أغلب طرق بغداد، اليوم الأحد ، ازدحامات خانقة شلت حركة السير في شوارع العاصمة.وبحسب الموقف المروري فان تقاطع الشيخ عبد القادر الكيلاني مزدحم بسبب اعمال صيانة، كما حصل ازدحام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في شوارع بغداد المركز الخبري الوطني.

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