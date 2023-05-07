ضبط واحباط محاولة تهريب (128) فيزا كارت في الشلامجة

2023/05/07 | 10:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، بضبط واحباط محاولة تهريب (128) بطاقة فيزا كارت في منفذ الشلامجة.

ودكرت المديرية، في بيان أن “مديرية منفذ الشلامجة الحدودي بالتعاون مع مركز الكمرك تمكنت من القاء القبض على مسافر عراقي، ضبط بحوزته بطاقات فيزا كارت الدولية عددها (128) مخبأة”.

وأضافت، أنه “تم تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الاموال من العملة الصعبة خارج البلد عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوي السفر اليها”.

وأشارت إلى، “تشكيل لجنة وتنظيم محظر ضبط اصولي واحالة المتهم والبطاقات الى مركز شرطة الكمارك لأتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه”.

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