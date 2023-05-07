الصين تسافر على طرق معبدة ب(الحرير)

2023/05/07 | 10:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمود الهاشمي عندما انهار الاتحاد السوفيتي عام 1991 كانت قواته...

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