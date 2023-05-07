رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقبه على حساب أوساسونا

2023/05/07 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) – قاد البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد للظفر بلقبه العشرين في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على أوساسونا 2-1 السبت على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية.وأنهى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترة عجاف استمرت 9 أعوام وتحديداً منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.افتتح ريال […]

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