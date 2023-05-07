2023/05/07 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، مقتل مجموعة إرهابية وتدمير مضافاتهم، بضربة جوية، في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وأشراف من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو، بطائرات F16 ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة ارهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأضافت، أن "الضربة الجوية ادت الى مقتل افراد المجموعة الارهابية وتدمير المضافات التابعة لهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضربة جوية.. مقتل مجموعة إرهابية وتدمير مضافاتهم في ديالى (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضربة جوية.. مقتل مجموعة إرهابية وتدمير مضافاتهم في ديالى (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).