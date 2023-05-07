وفاة الفنان العراقي محسن العزاوي عن 84 عاما

2023/05/07 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المخرج والفنان والباحث العراقي

محسن أحمد محمد العزاوي، الأحد، بعد

صراع طويل مع المرض، إذ كان يعاني وضعاً

صحياً صعباً بعد أن تعرض لجلطات دماغية

عدة خلال السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرته

وكالة الأنباء

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