العمليات المشتركة: مقتل مجموعة ارهابية بضربة جوية في صنديج في ديالى

2023/05/07 | 10:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضربة اسفرت عن مقتل افراد المجموعة الارهابية.

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