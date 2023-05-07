2023/05/07 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر شباط الماضي للسنة المالية للعام 2023 والتي اشارت الى ان حجم الايرادات المالية بلغت أكثر من 17 تريليون دينار، فيما بينت ان مساهمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال شهر..



العراق يحقق 17 تريليون دينار إيرادات مالية المركز الخبري الوطني.

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