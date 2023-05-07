الخارجية الأردنية: بدء عملية تسلم النائب عماد العدوان من قبل إسرائيل على جسر الملك حسين

2023/05/07 | 11:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، بدء عملية تسليم النائب عماد العدوان، الأحد، من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية على جسر الملك حسين.

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