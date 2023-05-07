الرئيس رشيد يقرر إعادة القطع الآثارية العراقية المعارة لبريطانيا

2023/05/07 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قرر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد، إعادة القطع الأثرية العراقية المعارة لبريطانيا أثناء عودته الى البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "جرت في مبنى السفارة العراقية في لندن، الجمعة الماضي، وبمتابعة ومباركة من الرئيس رشيد، مراسم استلام (6000) قطعة أثرية من بريطانيا كانت قد استعارتها من العراق لأغراض الدراسة منذ عام 1923".

وأضاف البيان أن " ذلك جاء على هامش زيارة الرئيس إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث"، مبينا ان "رئيس الجمهورية قرر إرجاع القطع الأثرية من لندن إلى بغداد خلال عودته إلى البلاد بعد اختتام زيارته الحالية إلى بريطانيا، وتسليم القطع أصوليا إلى المتحف العراقي".

وأشار البيان الى أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، وسفير جمهورية العراق لدى بريطانيا جعفر الصدر، والمدير العام للمتاحف البريطانية، والمدير العام لمتحف لندن، فضلا عن عدد كبير من الإعلاميين والمختصين والمنقبين من العراق وبريطانيا حضروا مراسم التسليم".

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