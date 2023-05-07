العراق يستورد 220 ألف طن من السلع الإيرانية خلال شهر واحد

2023/05/07 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة الجمارك في معبر برويزخان الايراني، اليوم الاحد، أنه تم خلال شهر نیسان من العام الجاري تصدير 220 الف طن من السلع الی العراق، عبر معبر برویز خان بلغت قيمتها 90 مليون دولار .

وقال مدير عام دائرة الجمارك في معبر برويزخان، قاسم مطلبي ، أنه تم خلال شهر نیسان من العام الجاري تصدير 220 الف طن من السلع الی العراق، عبر معبر برویز خان بلغت قيمتها 90 مليون دولار ، لافتا الى انه: اعتبارا من بداية شهر أبريل الماضي ، شهدت كمية البضائع المصدرة من هذا المعبر الرسمي نموا بنسبة 5٪ من حيث القيمة و 4٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأوضح، أن "أهم السلع المصدرة من هذا المعبر إلى العراق هي الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والكعك والبسكويت والمنتجات المعدنية والمنتجات البلاستيكية والحجر والبلاط ومواد البناء، مؤكدا ان "حجم التجارة الخارجية في معبر برویزخان بلغ في أبريل الماضي 405 ألاف طن بقيمة 353 مليون دولار في وقت بلغت صادارات إيران في العام الماضي سلع بقيمة 6 مليارات و 493 مليوناً و 995 ألف بوزن 16 مليوناً و 883 ألفاً و 597 طناً إلى العراق عبر حدوده البرية ".

يذكر محافظة كرمانشاه تمتلك ما مجموعه 371 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع العراق وعلى طول هذه الحدود، هناك حدودان رسميتان وخمسة أسواق حدودية ويتم تصدير أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البضائع من هذه الحدود كل عام.

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