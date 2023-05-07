انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار لهذا اليوم

2023/05/07 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاحد، انخفاضا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار لهذا اليوم، بلغ في البورصة 144,000 دينار عراقي لكل 100 دولار".

واضاف فيما "بلغ سعر البيع 144,500 دينار لكل 100 دولار، والشراء 143,500 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

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