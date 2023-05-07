السودان.. قتال مستمر في الخرطوم رغم محادثات جدة

2023/05/07 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُمعت أصوات قتال في جنوب الخرطوم، الأحد، بينما يوجد ممثلون عن طرفي الحرب السودانيين في السعودية لإجراء محادثات يأمل وسطاء دوليون أن تضع حدا للصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

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