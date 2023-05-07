غوارديولا يهاجم هداف فريقه

2023/05/07 | 11:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام بالصراخ عليه خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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