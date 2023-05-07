2023/05/07 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أظهرت بيانات من البنك الدولي ومن الخدمات الإحصائية الوطنية، أن روسيا وللمرة الأولى منذ عام 2014، عادت إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم.

ووفقاً للمعطيات، بقيت أميركا في مركز أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي، حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 25.46 تريليون دولار.



وفي المرتبة الثانية جاءت الصين (17.94 تريليون) وتقليديا أغلقت اليابان المراكز الثلاثة الأولى (4.17 تريليون).



وبقيت ألمانيا في المرتبة الرابعة (4.07 تريليون) واحتلت الهند المركز الخامس (3.4 تريليون).

واحتفظت بريطانيا بالمركز السادس (3.07 تريليون)، وظلت فرنسا السابعة (2.78 تريليون).



وجاءت روسيا ثامنة (2.3 تريليون دولار) ، واحتلت كندا المركز التاسع (2.14 تريليون دولار)، بينما تراجعت إيطاليا (2.01 تريليون دولار) من الثامن إلى العاشر.

تم حساب ترتيب البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس أحدث البيانات السنوية أو الفصلية المقدمة من المكاتب الإحصائية الوطنية بالعملات الوطنية، وعند الضرورة أعيد حسابها بالدولار بمتوسط سعر الصرف للفترة المقابلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).