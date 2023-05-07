فريد من نوعه في العراق مختبر هيدروليكي يمنح شهادات فحص وطنية معتمدة

2023/05/07 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختص مركز تكنولوجيا الهيدروليك في

الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية

التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن

بفحوصات فريدة من نوعها في العراق

للمنظومات الهيدروليكية والهوائية،

ويمنح شهادات وطنية معتمدة وي

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