2023/05/07 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CdQcaN2ea80

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يتمنى نهايته قبل رؤيته هذه الطفلة المسكينة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يتمنى نهايته قبل رؤيته هذه الطفلة المسكينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).